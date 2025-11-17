Реальный эффективный курс рубля вырос в октябре на 2,6%
Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, увеличился в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября. Об этом свидетельствуют предварительные данные Банка России.
С января по октябрь показатель вырос на 24,2% в годовом выражении. По отношению к доллару реальный эффективный курс рубля прибавил 2,7% за месяц и 28,5% с начала года. К евро рост в октябре составил 3,7%, с января – 17,4%.
В резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном 7 ноября, ЦБ объяснил фундаментальные причины укрепления рубля. По данным регулятора, это связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с ограничениями импорта, снижением спроса на иностранные активы и продажей валюты из ФНБ. Ослабление рубля в августе – начале сентября, как пояснял Банк России, было вызвано разовыми и сезонными факторами, которые затем прекратили действие.
Экономисты, опрошенные Банком России, также понизили свои ожидания: средний курс доллара в 2025 г. они прогнозируют на уровне 85 руб./$ (в сентябре – 85,5 руб./$, в июле – 87,3 руб./$). На 2026 г. ожидания снижены до 94,6 руб./$ с прежних 96–97,5 руб./$.