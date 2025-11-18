Альфа-банк приобретет у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан»

5 ноября совет директоров «Европлана» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 58 руб. на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов лизинговая компания может направить 6,96 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 15 декабря. На финальный этап сделки стороны вышли несколько месяцев назад, но окончательное решение о дальнейшей судьбе «Европлана» в структуре группы Альфа-банка еще не принято.