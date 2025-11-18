Альфа-банк приобретет у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан»
Альфа-банк, владеющий стопроцентной долей в «Альфа-лизинге», приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Сумма сделки составит 65 млрд руб. за полный пакет акций компании, что сделает ее крупнейшей транзакцией на рынке лизинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, стороны уже подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано на период после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 г. и получения одобрения Федеральной антимонопольной службы. После этого Альфа-банк направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров компании.
Речь о продаже «Европлана» началась летом текущего года. Источник «Коммерсанта», близкий к акционерам компании, сообщил, что холдинг SFI принял решение о продаже актива для снижения долговой нагрузки своих дочерних структур. На различных этапах переговоров, помимо Альфа-банка, интерес к приобретению проявляли Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ и Т-банк.
5 ноября совет директоров «Европлана» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 58 руб. на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов лизинговая компания может направить 6,96 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 15 декабря. На финальный этап сделки стороны вышли несколько месяцев назад, но окончательное решение о дальнейшей судьбе «Европлана» в структуре группы Альфа-банка еще не принято.