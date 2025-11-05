Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «Европлана» дал рекомендацию акционерам выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 58 руб. на обыкновенную акцию.
Всего на выплату дивидендов лизинговая компания может направить 6,96 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 15 декабря.
Дивидендная политика «Европлана» предусматривает целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.
30 мая акционеры «Европлана» одобрили выплату финальных дивидендов за 2024 г. в размере 29 руб. на акцию. Всего на выплаты было направлено 3,48 млрд руб. По итогам девяти месяцев прошлого года компания выплатила дивиденды в 50 руб. на акцию (всего 6 млрд руб.). За весь 2024 г. выплаты составили 9,48 млрд руб., что соответствует 63,6% чистой прибыли компании по МСФО.
3 октября стало известно о планах менеджмента «Европлана» рекомендовать совету директоров дивиденды за 2025 г. в размере 7 млрд руб. На фоне этого акции компании на Мосбирже подорожали на 4,05% до 521,8 руб. за бумагу.