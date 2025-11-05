Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

30 мая акционеры «Европлана» одобрили выплату финальных дивидендов за 2024 г. в размере 29 руб. на акцию. Всего на выплаты было направлено 3,48 млрд руб. По итогам девяти месяцев прошлого года компания выплатила дивиденды в 50 руб. на акцию (всего 6 млрд руб.). За весь 2024 г. выплаты составили 9,48 млрд руб., что соответствует 63,6% чистой прибыли компании по МСФО.