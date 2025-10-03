Газета
Менеджмент «Европлана» рекомендует совету директоров дивиденды за 2025 год

Ведомости

Менеджмент «Европлана» планирует рекомендовать совету директоров дивиденды по итогам 2025 г. в размере 7 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале лизинговой компании.

Акции «Европлана» на Московской бирже подорожали на 4,05% и достигли 521,8 руб. по состоянию на 13:15 мск.

30 мая акционеры «Европлана» одобрили выплату финальных дивидендов за 2024 г. в 29 руб. на акцию. Всего на выплаты было направлено 3,48 млрд руб. За девять месяцев 2024 г. компания выплатила дивиденды в 50 руб. на акцию (всего 6 млрд руб.). За весь прошлый год выплаты составили 9,48 млрд руб., что соответствует 63,6% чистой прибыли компании по МСФО.

4 марта «Европлан» опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2024 г. Чистая прибыль за отчетный период составила 14,91 млрд руб., что превысило показатель 2023 г. (14,8 млрд руб.). Выручка, включающая процентные и непроцентные доходы, выросла на 56% и достигла 55,4 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 25,6 млрд руб., а чистый непроцентный доход составил 15,9 млрд руб.

