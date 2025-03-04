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Чистая прибыль «Европлана» за 2024 год по МСФО составила 14,9 млрд рублей

Ведомости

Лизинговая компания «Европлан» подвела финансовые итоги за 2024 г. Чистая прибыль компании по МСФО составила 14,91 млрд руб., что незначительно превысило показатель прошлого года (14,8 млрд руб.), следует из отчета компании.

Выручка компании, включающая процентные и непроцентные доходы, достигла 55,4 млрд руб., увеличившись на 56% по сравнению с 2023 г. Чистый процентный доход вырос на 45% до 25,6 млрд руб., а чистый непроцентный доход составил 15,9 млрд руб. EBITDA компании не раскрывается в отчетности, но прибыль до налогообложения составила 21,5 млрд руб. Расходы на персонал возросли на 16%, достигнув 8,55 млрд руб. По итогам года компания выплатила акционерам дивиденды в размере 9 млрд руб.

Объем чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости на конец года составил 255,9 млрд руб., что на 11% выше уровня 2023 г. Компания продолжает наращивать объемы привлеченных кредитов и облигационных займов: совокупные обязательства перед кредиторами достигли 178,3 млрд руб. По итогам 2024 г. «Европлан» продемонстрировал устойчивый рост ключевых финансовых показателей, что подтверждает его позиции на российском рынке лизинга.

5 декабря 2024 г. акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 г. В октябре компания отчиталась о сокращении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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