Чистая прибыль «Европлана» за 2024 год по МСФО составила 14,9 млрд рублей

5 декабря 2024 г. акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 г. В октябре компания отчиталась о сокращении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб.