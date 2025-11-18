Набиуллина заявила о росте жалоб на блокировки банковских счетов

Набиуллина заявила о росте жалоб на блокировки банковских счетовНабиуллина о блокировках счетов: перегнули палку, борясь с мошенничеством
Рост жалоб о необоснованной блокировке счетов свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции регулятора «Фокус на клиента».
По словам Набиуллиной, регулятор фиксирует устойчивое снижение жалоб на мошенничество, но параллельно выросло количество обращений из-за необоснованных блокировок счетов.
«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», – сказала она, выразив надежду, что проблема будет решена.
13 ноября Банк России сообщал, что в июле – сентябре 2025 г. банки пресекли 28,5 млн попыток мошеннических операций. Они предотвратили ущерб на 3,5 трлн руб. При этом мошенникам удалось провести 460 100 операций – на 51% больше среднего уровня за последние четыре квартала. Но объем украденных средств остался практически неизменным – 8,2 млрд руб.
Регулятор отмечал, что клиенты стали чаще уведомлять банки о попытках хищений, даже если речь идет о небольших суммах. На это повлияло внедрение функций оперативного предупреждения о подозрительных транзакциях в мобильных приложениях.
Также сообщалось, что с июля по сентябрь по инициативе регулятора были заблокированы 17 300 телефонных номеров и 7800 интернет-ресурсов мошенников, включая страницы в соцсетях.