Мамута объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода

«Я хочу предложить аккуратнее относится к этому термину. Блокировка – это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидропперской базе. <...> В противном случае речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов», – отметил Мамута. По его словам, вторая из процедур может касаться подозрений в мошеннических действиях или других нелегальных схемах.