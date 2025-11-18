Мамута объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода
Российские банки могут заблокировать перевод, если деньги должны были поступить на счет дроппера. В иных ситуациях кредитная организация может приостановить процесс для выяснения необходимых обстоятельств, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе конференции Банка России «Фокус на клиента».
«Я хочу предложить аккуратнее относится к этому термину. Блокировка – это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидропперской базе. <...> В противном случае речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов», – отметил Мамута. По его словам, вторая из процедур может касаться подозрений в мошеннических действиях или других нелегальных схемах.
Руководитель службы регулятора также подчеркнул, что Центробанк фиксирует снижение количества жалоб именно в случаях улучшения уровня коммуникации со стороны самих кредитных организаций. Он объяснил, что в этом диалоге клиенты могут понять, что происходит, а затем, например, прийти в офис банка или дополнительно подтвердить перевод.
18 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор фиксирует устойчивое снижение жалоб на мошенничество, но параллельно выросло количество обращений из-за необоснованных блокировок счетов. По ее словам, такая ситуация свидетельствует о перегибах в борьбе в аферистами.