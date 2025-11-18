Bloomberg: криптовалютный рынок испытывает сложности из-за падения биткоина

Индексы европейских и азиатских бирж потеряли более 1%, а фьючерсы на американские акции также сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупреждают, что распродажа криптовалют может распространиться на другие классы активов. Розничные инвесторы могут быть вынуждены продавать свои акции и другие инструменты для покрытия маржинальных требований, что создает риск цепной реакции и самоподдерживающегося падения цен.