Bloomberg: криптовалютный рынок испытывает сложности из-за падения биткоина
Криптовалютный рынок испытывает серьезное давление из-за падения биткоина, что вызывает беспокойство среди инвесторов, пишет Bloomberg. Согласно данным издания, биткоин упал ниже отметки в $90 000. Это падение способствовало общему снижению мировых финансовых рынков и усилило опасения относительно возможных цепных распродаж.
Индексы европейских и азиатских бирж потеряли более 1%, а фьючерсы на американские акции также сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупреждают, что распродажа криптовалют может распространиться на другие классы активов. Розничные инвесторы могут быть вынуждены продавать свои акции и другие инструменты для покрытия маржинальных требований, что создает риск цепной реакции и самоподдерживающегося падения цен.
Снижение курса биткоина совпало с растущей нервозностью на рынке в связи с ожиданиями снижения процентных ставок в США и предстоящим отчетом компании Nvidia. Эксперты отмечают, что масштабное одновременное падение различных активов указывает на недостаток ликвидности. Дополнительное давление на рынки оказали азиатские рынки: индекс Nikkei 225 упал на 3,2%, а доходность 10-летних японских облигаций достигла максимального уровня с 2008 г.
Инвесторы опасаются, что негативные настроения в США и закрытие позиций перед публикацией важного отчета компании Nvidia могут распространиться на глобальные рынки. Если рассматривать биткоин как индикатор настроений, то сейчас он демонстрирует уровень страха, характерный для медвежьего рынка, пишет издание.
7 марта стало известно, что американские власти владеют примерно 200 000 биткоинов. Об этом сообщал сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.
Сакс сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалюты. Инвестор сообщил, что США не будут продавать биткоины, находящиеся в резерве, они будут храниться как средство сбережения. «Теперь у федерального правительства будет стратегия по максимизации стоимости своих активов», – добавил Сакс.