США владеют примерно 200 000 биткойнов

После своей инаугурации в январе Трамп подписал указы о криптовалютах, которые обещал в ходе предвыборной компании в США. Тогда же он создал рабочую группу по альтернативным денежным средствам. Совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, а также помогать в создании крипторезерва и др.