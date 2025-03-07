США владеют примерно 200 000 биткойнов

США владеют примерно 200 000 биткойновТрамп 7 марта подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва
Американские власти владеют примерно 200 000 биткоинов. Об этом сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.
«По предварительным оценкам, правительство США владеет примерно 200 000 биткоинов. Однако, полный аудит никогда не проводился», – написал он в X.
По состоянию на 9:00 мск 7 марта, 200 000 BTC – $17,6 млрд.
Сакс сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалюты. Инвестор сообщил, что США не будут продавать биткоины, находящиеся в резерве, они будут храниться как средство сбережения. «Теперь у федерального правительства будет стратегия по максимизации стоимости своих активов», – добавил Сакс.
6 марта инвестор сообщил, что правительство США за последние 10 лет продало около 195 000 BTC, выручив с этого $366 млн. По его словам, если бы правительство хранило биткоины в резерве, то сегодня они стоили бы более $17 млрд.
Bloomberg пишет, что указ Трампа «разочаровал рынок». Биткоин в ходе торгов упал примерно на 5,7%. Другие цифровые валюты, которые войдут в крипторезерв – Ether, XRP, SOL и ADA – упали как минимум на 3%, отмечается в материале.
О намерении сформировать стратегический крипторезерв Трамп объявил 2 марта. Помимо биткоинов, в резерв войдут криптовалюты Ethereum, XRP, Cardano (ADA) и Solana (SOL). Он вновь заявил, что намерен сделать США «криптостолицей мира».
После своей инаугурации в январе Трамп подписал указы о криптовалютах, которые обещал в ходе предвыборной компании в США. Тогда же он создал рабочую группу по альтернативным денежным средствам. Совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, а также помогать в создании крипторезерва и др.