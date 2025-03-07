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США владеют примерно 200 000 биткойнов

Трамп 7 марта подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Американские власти владеют примерно 200 000 биткоинов. Об этом сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.

«По предварительным оценкам, правительство США владеет примерно 200 000 биткоинов. Однако, полный аудит никогда не проводился», – написал он в X.

По состоянию на 9:00 мск 7 марта, 200 000 BTC – $17,6 млрд.

Сакс сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалюты. Инвестор сообщил, что США не будут продавать биткоины, находящиеся в резерве, они будут храниться как средство сбережения. «Теперь у федерального правительства будет стратегия по максимизации стоимости своих активов», – добавил Сакс.

6 марта инвестор сообщил, что правительство США за последние 10 лет продало около 195 000 BTC, выручив с этого $366 млн. По его словам, если бы правительство хранило биткоины в резерве, то сегодня они стоили бы более $17 млрд.

Bloomberg пишет, что указ Трампа «разочаровал рынок». Биткоин в ходе торгов упал примерно на 5,7%. Другие цифровые валюты, которые войдут в крипторезерв – Ether, XRP, SOL и ADA – упали как минимум на 3%, отмечается в материале.

О намерении сформировать стратегический крипторезерв Трамп объявил 2 марта. Помимо биткоинов, в резерв войдут криптовалюты Ethereum, XRP, Cardano (ADA) и Solana (SOL). Он вновь заявил, что намерен сделать США «криптостолицей мира».

После своей инаугурации в январе Трамп подписал указы о криптовалютах, которые обещал в ходе предвыборной компании в США. Тогда же он создал рабочую группу по альтернативным денежным средствам. Совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, а также помогать в создании крипторезерва и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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