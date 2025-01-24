Трамп подписал указы о развитии криптоиндустрии
Как сообщают СМИ, совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, помогать в создании обещанного Трампом резерва биткойнов и координировать работу различных агентств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами и министерство финансов.
Биткойн (BTC) на фоне новостей неожиданно снизился в цене. В частности, стоимость криптовалюты на 00:02 мск 24 января составила $102 800, потеряв в цене более 1,1% за прошедшие 24 часа. За час стоимость биткойна потеряла $1500, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
Стоимость биткойна начала быстро увеличиваться после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Это связано с тем, что в июле в ходе предвыборной кампании республиканец обещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». В частности, он также сообщил, что намерен расширить применение криптовалют, уволить нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера, который известен скептическим отношением к токенам, и даже создать нацрезерв в биткойнах.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.