Трамп заявил о создании стратегического резерва криптовалют

Трамп в январе начал подписывать указы о криптовалютах, в том числе о создании рабочей группы по альтернативным денежным средствам и о создании нацрезерва в криптовалюте. Bloomberg пишет, что тогда не упоминались конкретные токены, а указ касался только возможности создания «национального запаса цифровых активов», потенциальное создание и поддержание которого должно быть оценено рабочей группой. На фоне публикации Трампа биткойн, который в феврале резко упал со своих исторических максимумов, подскочил 2 марта более чем на 3% до почти $89 000. Упомянутые президентом криптовалюты также выросли в цене, указывает агентство.