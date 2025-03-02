Трамп заявил о создании стратегического резерва криптовалют
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил президентской рабочей группе создать стратегический резерв криптовалют страны, который включит в себя криптовалюты XRP, SOL и ADA. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Крипторезерв США поднимет эту важнейшую отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации [экс-президента США Джо] Байдена, поэтому я поручил своим указом о цифровых активах президентской рабочей группе двигаться вперед по криптостратегическому резерву, который включает XRP, SOL и ADA», – написал Трамп.
Он добавил, что сделает так, чтобы США «стали криптостолицей мира». В резерв также войдут биткойн и Ethereum.
Трамп в январе начал подписывать указы о криптовалютах, в том числе о создании рабочей группы по альтернативным денежным средствам и о создании нацрезерва в криптовалюте. Bloomberg пишет, что тогда не упоминались конкретные токены, а указ касался только возможности создания «национального запаса цифровых активов», потенциальное создание и поддержание которого должно быть оценено рабочей группой. На фоне публикации Трампа биткойн, который в феврале резко упал со своих исторических максимумов, подскочил 2 марта более чем на 3% до почти $89 000. Упомянутые президентом криптовалюты также выросли в цене, указывает агентство.