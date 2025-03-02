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Трамп заявил о создании стратегического резерва криптовалют

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил президентской рабочей группе создать стратегический резерв криптовалют страны, который включит в себя криптовалюты XRP, SOL и ADA. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Крипторезерв США поднимет эту важнейшую отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации [экс-президента США Джо] Байдена, поэтому я поручил своим указом о цифровых активах президентской рабочей группе двигаться вперед по криптостратегическому резерву, который включает XRP, SOL и ADA», – написал Трамп.

Он добавил, что сделает так, чтобы США «стали криптостолицей мира». В резерв также войдут биткойн и Ethereum.

Трамп в январе начал подписывать указы о криптовалютах, в том числе о создании рабочей группы по альтернативным денежным средствам и о создании нацрезерва в криптовалюте. Bloomberg пишет, что тогда не упоминались конкретные токены, а указ касался только возможности создания «национального запаса цифровых активов», потенциальное создание и поддержание которого должно быть оценено рабочей группой. На фоне публикации Трампа биткойн, который в феврале резко упал со своих исторических максимумов, подскочил 2 марта более чем на 3% до почти $89 000. Упомянутые президентом криптовалюты также выросли в цене, указывает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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