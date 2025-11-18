В Сбербанке призвали усилить наказание за мошенничество с дипфейками

«Мы сегодня можем уже вместе с законодателями выступать с инициативами для того, чтобы уже принимать меры, в том числе в уголовном законодательстве, для тех мошенников, которые используют инструменты дипфейка. Используют они инструменты дипфейка, значит, соответственно, надо наказывать совершенно по-другому», – сказал он, подчеркнув необходимость устанавливать стандарты в этой области.