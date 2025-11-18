Газета
В Сбербанке призвали усилить наказание за мошенничество с дипфейками

Ведомости

Аферисты, которые используют в схемах обмана дипфейки, должны наказываться более серьезно, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме, передает ТАСС.

«Мы сегодня можем уже вместе с законодателями выступать с инициативами для того, чтобы уже принимать меры, в том числе в уголовном законодательстве, для тех мошенников, которые используют инструменты дипфейка. Используют они инструменты дипфейка, значит, соответственно, надо наказывать совершенно по-другому», – сказал он, подчеркнув необходимость устанавливать стандарты в этой области.

Кузнецов подчеркнул, что в России уже многие компании, в частности «Сбер», располагают технологиями, которые распознают дипфейки.

10 ноября в МВД РФ предупредили, что мошенники, в схемы которых входят дипфейки знакомых или родных россиян, пытаются напугать жертв с помощью определенных фраз. Для получения кода или других данных они используют фразы: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги», «Это срочно, переведи на эту карту». Так они создают у жертвы ощущение паники.

