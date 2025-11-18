Газета
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 ноября до 81,05 рубля

Банк России понизил официальный курс доллара до 81,05 руб. (-0,08 руб.), следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро стал ниже на 0,49 руб. и достиг отметки в 93,93 руб. Юань подешевел на 0,02 руб. до 11,38 руб.

Официальный курс доллара на 18 ноября составлял 81,13 руб., евро – 94,42 руб., юаня – 11,40 руб.

17 ноября ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, увеличился в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября. С января по октябрь показатель вырос на 24,2% в годовом выражении.

