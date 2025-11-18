ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 ноября до 81,05 рубля

17 ноября ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, увеличился в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября. С января по октябрь показатель вырос на 24,2% в годовом выражении.