ЦБ не ожидает массового использования цифрового рубля
Цифровой рубль не получит массового распространения среди россиян, так как выгоднее для них будет хранить средства на традиционных банковских вкладах, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете.
«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. <...> Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Тремасов также подчеркнул, что некоторые пользователи могут открыть цифровые кошельки из любопытства. Он отметил, что их к этому приведет «желание протестировать новую технологию». При этом основные преимущества цифровой валюты должны, по словам советника главы регулятора, проявиться в бюджетной сфере и экономике в целом.
14 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что начало массового внедрения цифрового рубля в РФ перенесено на сентябрь 2026 г., это решение связано не с технологическими трудностями. Она подчеркнула, что банки должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям в цифровых рублях. Использование новой формы валюты для физических и юридических лиц останется добровольным.