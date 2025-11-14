ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля до сентября 2026 года

17 сентября в России впервые была произведена выплата зарплаты в цифровых рублях. Первым россиянином, получившим ее, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что хотел убедиться в работоспособности системы. При тестировании он не заметил различий с обычной безналичной оплатой.