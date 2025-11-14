Газета
Главная / Финансы /

ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля до сентября 2026 года

Ведомости

Центральный банк России перенес начало массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026 г. Это решение связано не с технологическими трудностями, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов в Казахстане.

По ее словам, технологически более-менее все понятно.

«Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот», – пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Набиуллиной, при переходе к массовому внедрению банки должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям в цифровых рублях. Использование новой формы валюты для физических и юридических лиц останется добровольным.

Она подчеркнула, что ЦБ продолжит развивать проект, совершенствуя ключевые сервисы и ориентируясь на практическую пользу для граждан.

17 сентября в России впервые была произведена выплата зарплаты в цифровых рублях. Первым россиянином, получившим ее, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что хотел убедиться в работоспособности системы. При тестировании он не заметил различий с обычной безналичной оплатой.

До этого Набиуллина также сообщала, что сотрудники Банка России также примут участие в пилотном проекте и будут получать часть выплат в цифровых рублях. «Я собираюсь быть среди них», – отметила она.

