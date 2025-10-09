Набиуллина: получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором

Часть средств депутат оставил на цифровом кошельке Банка России, остальное перевел в безналичные рубли. По его словам, цифровой рубль особенно перспективен для бюджетных расчетов и может стать массовым уже после 2026 г., когда крупнейшие банки будут обязаны подключить клиентов к системе.