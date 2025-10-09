Набиуллина: получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором
Получение зарплаты в цифровых рублях станет исключительно добровольным решением россиян. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис».
По ее словам, это будет дополнительная возможность для людей.
«Они могут сами решать, как получать зарплату – наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор», – пояснила Набиуллина.
По ее словам, Банк России также примет участие в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля, его сотрудники смогут получать зарплату в новой форме.
«Я собираюсь быть среди них», – отметила Набиуллина.
17 сентября в России впервые была выплачена зарплата в цифровых рублях. Как сообщали в Минфине, с 1 января 2026 г. в стране появится возможность совершать операции с цифровым рублем, включая переводы в бюджеты всех уровней и различные государственные выплаты.
Первым россиянином, получившим зарплату в цифровых рублях, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сообщил, что хотел убедиться в работоспособности системы и протестировал операцию, не заметив различий с безналичной оплатой.
Часть средств депутат оставил на цифровом кошельке Банка России, остальное перевел в безналичные рубли. По его словам, цифровой рубль особенно перспективен для бюджетных расчетов и может стать массовым уже после 2026 г., когда крупнейшие банки будут обязаны подключить клиентов к системе.