Аксаков первым в России получил зарплату в цифровых рублях
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым человеком в России, которому начислили зарплату в цифровых рублях. Об этом сообщил «Ведомостям» его представитель.
По словам Аксакова, инициатива исходила от него самого: он хотел убедиться, что созданная законодательная база работает, а операции проходят «просто и удобно». Депутат протестировал систему, перевел пожертвования в фонды помощи детям и оплатил заказ в ресторане сети «Теремок» по QR-коду. «Не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой», – отметил он.
Часть зарплаты Аксаков оставил на цифровом кошельке Банка России, а остальное перевел в безналичные рубли. Он подчеркнул, что пока проект внедряется в пилотном режиме и точек для оплаты немного, но видит особую перспективу использования цифрового рубля в бюджетном процессе.
До конца 2025 г. цифровой рубль будет тестироваться на ограниченном перечне бюджетных операций. С 1 января 2026 г. его можно будет использовать для любых доходных и расходных операций федерального бюджета, а с 1 июля 2027 г. – и на региональном, муниципальном уровнях, а также во внебюджетных фондах.
Аксаков выразил уверенность, что цифровой рубль быстро станет массовым, поскольку для граждан он будет бесплатным, а комиссии для ритейла минимальными. Более широкое внедрение начнется в 2026 г., когда крупнейшие банки будут обязаны подключить клиентов к системе.
1 сентября протестировали оплату с помощью цифрового рубля банк ВТБ и аэропорт «Пулково». Операция прошла через POS-терминал, на котором был сгенерирован универсальный платежный QR-код с возможностью выбора способа расчета, включая Систему быстрых платежей (СБП). Клиент аэропорта после сканирования кода указал цифровой рубль для оплаты. Транзакция была успешно завершена, клиент получил чек.