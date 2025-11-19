Газета
ЦБ снизил официальный курс доллара до 80,94 рубля на 20 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на 20 ноября на уровне 80,94 руб. (-0,11 руб.), говорится на сайте регулятора.

Курс евро ЦБ понизил на 0,15 руб. до 93,78 руб. Юань подешевел до 11,34 руб. (-0,04 руб.).

Официальный курс доллара на 19 ноября составлял 81,05 руб., евро – 93,93 руб., юаня – 11,38 руб.

В резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном 7 ноября, ЦБ объяснил фундаментальные причины укрепления рубля. По данным регулятора, это связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с ограничениями импорта, снижением спроса на иностранные активы и продажей валюты из ФНБ. Ослабление рубля в августе – начале сентября, как пояснял Банк России, было вызвано разовыми и сезонными факторами, которые затем прекратили действие.

