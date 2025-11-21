ЦБ повысил нижнюю границу прогноза прибыли банков в 2025 году
Банк России уточнил оценки по прибыли банковского сектора. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза на 2025 г. до 3,2 трлн руб., сообщается в ежеквартальном обзоре ЦБ «Банковский сектор».
ЦБ указал, что ожидаемая прибыль по итогам 2025 г. теперь находится в диапазоне 3,2–3,5 трлн руб.
«Если не повлияют какие-либо разовые факторы, по итогам этого года прибыль сектора будет ближе к верхней границе», – поясняет регулятор.
Чистая прибыль банков за девять месяцев 2025 г. составила 2,7 трлн руб. – на уровне аналогичного периода 2024 г. Неосновные доходы выросли на 0,2 трлн руб. (+32%) в основном за счет положительной переоценки ценных бумаг на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Основная прибыль, напротив, снизилась на 0,2 трлн руб. (–8%). В III квартале 2025 г. сектор заработал 965 млрд руб. после 958 млрд руб. во II квартале.
29 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что прибыль банков за 2025 г. составит чуть более 3 трлн руб. – ниже результата 2024 г. По ее словам, несмотря на снижение, этого достаточно для поддержания капитала. Из 2,7 трлн руб., заработанных за девять месяцев 2025 г., около 1 трлн руб. банки уже направили в капитал. За 2024 г. российские банки получили чистую прибыль в 3,8 трлн руб. без учета поступлений от дочерних банков.