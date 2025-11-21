ЦБ повысил нижнюю границу прогноза прибыли банков в 2025 году

29 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что прибыль банков за 2025 г. составит чуть более 3 трлн руб. – ниже результата 2024 г. По ее словам, несмотря на снижение, этого достаточно для поддержания капитала. Из 2,7 трлн руб., заработанных за девять месяцев 2025 г., около 1 трлн руб. банки уже направили в капитал. За 2024 г. российские банки получили чистую прибыль в 3,8 трлн руб. без учета поступлений от дочерних банков.