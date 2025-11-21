Газета
Финансы

Банк России понизил курсы доллара и евро на 24 ноября

Банк России понизил курс доллара на 24 ноября на 1,71 руб. до 79,02 руб. Это следует из данных на сайте регулятора. 

В то же время курс евро снизился на 2,04 руб. до 90,56 руб. Юань же подешевел на 0,22 руб. до 11,06 руб.  

21 ноября курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился ниже 77 руб. впервые с 11 июля 2025 г. По состоянию на 12:06 мск он снизился на 4,37% и составил 76,55 руб. К 12:40 мск курс доллара замедлил снижение до 1,29% и достиг 79,01 руб.

Банк России 17 ноября сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырастет в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября текущего года.