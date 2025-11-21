Банк России понизил курсы доллара и евро на 24 ноября

21 ноября курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился ниже 77 руб. впервые с 11 июля 2025 г. По состоянию на 12:06 мск он снизился на 4,37% и составил 76,55 руб. К 12:40 мск курс доллара замедлил снижение до 1,29% и достиг 79,01 руб.