ЦБ сообщил о росте безналичных платежей в III квартале на 13%

С июля по сентябрь россияне совершали в среднем 243 млн таких транзакций в день – более 2800 операций в секунду. При этом доля карточных платежей росла медленнее, чем у других безналичных инструментов. Оплата через биометрию, QR-коды и другие не карточные методы заняла 14% покупок – на 4,5 п. п. больше, чем годом раньше.