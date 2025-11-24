ЦБ сообщил о росте безналичных платежей в III квартале на 13%
В III квартале 2025 г. число безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличилось на 13% год к году, сообщили в Банке России.
С июля по сентябрь россияне совершали в среднем 243 млн таких транзакций в день – более 2800 операций в секунду. При этом доля карточных платежей росла медленнее, чем у других безналичных инструментов. Оплата через биометрию, QR-коды и другие не карточные методы заняла 14% покупок – на 4,5 п. п. больше, чем годом раньше.
Банки же, по данным ЦБ, продолжили расширять терминальную инфраструктуру. На 1 октября 2025 г. число платежных терминалов в торговых компаниях по всей стране выросло более чем на 500 000 по сравнению с тем же периодом прошлого года.
21 ноября сообщалось, что ЦБ повысил нижнюю границу прогноза чистой прибыли банков на 2025 г. до 3,2–3,5 трлн руб. По итогам девяти месяцев 2025 г. банки заработали 2,7 трлн руб. – на уровне аналогичного периода 2024 г.