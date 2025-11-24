Банк России установил курс доллара ниже 79 рублей
Банк России установил курс доллара ниже 79 руб. впервые за месяц. Цена валюты снизилась на 0,1 руб. до 78,92 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс юаня также снизился – на 0,01 руб. до 11,05 руб. Евро же подорожал на 0,8 руб. до 91,37 руб.
24 ноября курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 90 руб. впервые с 10 июля и достиг 89,9 руб. По состоянию на 14:15 мск курс евро вновь поднялся до уровня 90,6 руб.
Банк России 17 ноября сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырастет в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября текущего года.