Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России установил курс доллара ниже 79 рублей

Ведомости

Банк России установил курс доллара ниже 79 руб. впервые за месяц. Цена валюты снизилась на 0,1 руб. до 78,92 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс юаня также снизился – на 0,01 руб. до 11,05 руб. Евро же подорожал на 0,8 руб. до 91,37 руб.

24 ноября курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 90 руб. впервые с 10 июля и достиг 89,9 руб. По состоянию на 14:15 мск курс евро вновь поднялся до уровня 90,6 руб.

Банк России 17 ноября сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырастет в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября текущего года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь