Курс евро на межбанковском рынке РФ опустился ниже 90 рублей

Ведомости

Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 90 руб. впервые с 10 июля и достиг 89,9 руб. Об этом свидетельствуют данные Trading View.

По состоянию на 14:15 мск курс евро вновь поднялся до уровня 90,6 руб.

21 ноября Банк России понизил курс евро на 2,04 руб. до 90,56 руб. Доллар и юань также подешевели на 1,71 руб. до 79,02 руб. и на 0,22 руб. до 11,06 руб. соответственно.

Reuters писало, что акции европейских производителей оружия упали на фоне новостей о том, что США и Украина планируют продолжить работу над мирным планом по урегулированию российско-украинского конфликта, разработанным Вашингтоном.

