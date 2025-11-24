Акции европейского ВПК подешевели на фоне переговоров о мире на Украине
Акции европейских производителей оружия упали на новостях о том, что США и Украина планируют продолжить работу над мирным планом по урегулированию российско-украинского конфликта, разработанным Вашингтоном. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, акции немецкого концерна Renk и производителя сенсорных систем Hensoldt потеряли по 3%. Бумаги немецкой оборонной компании сократились на 2,3%. Акции оборонной итальянской компании Leonardo продемонстрировали снижение на 1,66%, шведской Saab – на 2,47%, французской Thales – 1,59%.
24 ноября The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию конфликта на Украине. По данным газеты, рабочая версия отличается от версии, которую опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября.
Среди пунктов, которые перечислил депутат, было признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска, подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США, закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.
В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что в мирных переговорах РФ и Украины по урегулированию конфликта, возможно, происходит что-то хорошее.