Акции европейского ВПК подешевели на фоне переговоров о мире на Украине

24 ноября The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию конфликта на Украине. По данным газеты, рабочая версия отличается от версии, которую опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября.