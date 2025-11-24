Трамп: в переговорах между РФ и Украиной происходит что-то хорошее
В мирных переговорах России и Украины по урегулированию конфликта, возможно, происходит что-то хорошее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Возможно ли, что действительно происходят большие успехи в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте этому, пока не увидите сами, но возможно, что что-то хорошее действительно происходит», – написал он.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что Кремль еще не получал на официальном уровне мирный план США по украинскому урегулированию. «В тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Подождем», – сказал он.
ABC News 24 ноября писал, что США пригрозили, что полностью прекратят помощь Украине, если Киев не согласится на предложенную мирную сделку. Отмечается, что приостановка помощи включит в себя прекращение поставок ракет противовоздушной обороны, а также обмена разведданными. По словам источника телеканала, речь идет также обо всех других обязательствах, связанных с поставками оружия и поддержкой со стороны США.