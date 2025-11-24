Газета
Политика

Кремль так и не получил официально мирного плана США

Диалог между сторонами продолжается
Ведомости

Кремль еще не получал на официальном уровне мирный план США по украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Подождем», – сказал Песков.

Представитель Кремля предположил, что «там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться».

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, большая часть положений американского мирного плана из 28 пунктов были согласованы и частично изменены в ходе переговоров США и Украины в Женеве. В частности, делегации смогли урегулировать существенную часть спорных норм, включая вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных.

