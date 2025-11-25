Газета
Главная / Финансы /

Силуанов заявил о ненадежности доллара

Ведомости

В настоящее время доллар ненадежен, и РФ не применяет его. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» .

По его словам, у Москвы нет задачи дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты.

«Сейчас доллар ненадежен, значит, мы его не используем, что будет дальше, будем смотреть, анализировать», – объяснил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, с основными торговыми партнерами БРИКС РФ рассчитывается в национальных валютах. При этом тема формирования системы трансграничных расчетов в объединении идет «достаточно вязко», так как не все «готовы в нее включаться». Силуанов отметил, что многие довольны расчетами в долларах.

На пленарном заседании ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не проводит политику «дедолларизации». По его словам, РФ не отказывались от расчетов в долларах – это ей отказали в расчетах, и «мы вынуждены искать другие возможности».

