Силуанов заявил о ненадежности доллара
В настоящее время доллар ненадежен, и РФ не применяет его. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» .
По его словам, у Москвы нет задачи дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты.
«Сейчас доллар ненадежен, значит, мы его не используем, что будет дальше, будем смотреть, анализировать», – объяснил министр (цитата по ТАСС).
По его словам, с основными торговыми партнерами БРИКС РФ рассчитывается в национальных валютах. При этом тема формирования системы трансграничных расчетов в объединении идет «достаточно вязко», так как не все «готовы в нее включаться». Силуанов отметил, что многие довольны расчетами в долларах.
На пленарном заседании ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не проводит политику «дедолларизации». По его словам, РФ не отказывались от расчетов в долларах – это ей отказали в расчетах, и «мы вынуждены искать другие возможности».