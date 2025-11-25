Силуанов заявил о ненадежности доллара

По его словам, с основными торговыми партнерами БРИКС РФ рассчитывается в национальных валютах. При этом тема формирования системы трансграничных расчетов в объединении идет «достаточно вязко», так как не все «готовы в нее включаться». Силуанов отметил, что многие довольны расчетами в долларах.