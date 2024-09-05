Путин: Россия не проводит политику «дедолларизации»
Россия не проводит политику «дедолларизации», страна не отказывалась от расчетов в долларах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
«Мы не проводим политику дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, и мы вынуждены искать другие возможности», – уточнил глава государства.
Он добавил, что валюта отражает экономическую мощь державы. Чем больше у страны партнеров, тем востребованнее валюта той или иной страны. После Второй мировой войны США воспользовались ситуацией и сделали доллар мировой валютой. В настоящее время ситуация меняется. Сегодня страны глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, указал Путин.
По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет. Общая доля рубля за экспорт из России составила 39%. Доля доллара и евро сократилась более чем вдвое, составив 31,5%. Оставшиеся 29,4% в расчетах за экспорт занимают валюты дружественных стран.