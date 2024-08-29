Юань занял 53% в международных расчетах Китая
Использование юаня в трансграничных платежах Китая достигло рекорда в 53%, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Государственного валютного управления страны.
По данным отчета ведомства, за июль текущего года на валютном рынке Китая было зафиксировано транзакций на общую сумму 27,97 трлн юаней ($3,92 трлн). Издание сообщает, что в отчете отражены трансграничные переводы, которые банки осуществляют от имени небанковских клиентов, и в основном представляют собой торговые расчеты.
FT отмечает, что рост торговли, которая осуществляется в юанях, наблюдается после введения ограничений США на транзакции в долларах для России. Росту торговли также поспособствовали валютные своп-линии, которые Пекин открыл или продлил с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией в 2023 г. По данным Народного банка КНР, с 2022 г. новые клиринговые банки для юаня созданы также в Лаосе, Казахстане, Пакистане, Бразилии и Сербии.
В августе председатель кабмина РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета Ли Цяном сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%. В 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.