Юань занял 53% в международных расчетах Китая

FT отмечает, что рост торговли, которая осуществляется в юанях, наблюдается после введения ограничений США на транзакции в долларах для России. Росту торговли также поспособствовали валютные своп-линии, которые Пекин открыл или продлил с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией в 2023 г. По данным Народного банка КНР, с 2022 г. новые клиринговые банки для юаня созданы также в Лаосе, Казахстане, Пакистане, Бразилии и Сербии.