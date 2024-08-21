Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Москве

Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном в МосквеДоля национальных валют в расчетах РФ и Китая уже превысила 95%
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Доме правительства в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.
Переговоры пройдут в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Мероприятия проводятся с 1996 г. Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения.
Открывая переговоры, Мишустин сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая уже превысила 95%. Он отметил, что в 2023 г. товарооборот между странами превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.
В пресс-службе правительства сообщали, что стороны планируют обсудить вопросы развития российско-китайских отношений «с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов».
Визит Ли Цяна в Россию продлится до 22 августа. Далее планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
23 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В нем приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян.