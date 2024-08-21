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Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Москве

Доля национальных валют в расчетах РФ и Китая уже превысила 95%
Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Доме правительства в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

Переговоры пройдут в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Мероприятия проводятся с 1996 г. Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения.

Открывая переговоры, Мишустин сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая уже превысила 95%. Он отметил, что в 2023 г. товарооборот между странами превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.

В пресс-службе правительства сообщали, что стороны планируют обсудить вопросы развития российско-китайских отношений «с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов».

Визит Ли Цяна в Россию продлится до 22 августа. Далее планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

23 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В нем приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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