ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков увеличилась впервые с начала года

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада физлица на 1 октября 2025 г. составил 425 000 руб. С начала года показатель увеличился на 10% или на 39 000 руб. Общий объем средств, подпадающих под систему страхования вкладов, вырос за девять месяцев на 7,2% и превысил 80,3 трлн руб. Вклады населения выросли на 8% до 60,8 трлн руб., ИП – на 6,1% до 2,7 трлн руб., средства на счетах эскроу – на 14,6% до 7 трлн руб.