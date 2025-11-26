ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков увеличилась впервые с начала года
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября 2025 г. выросла на 0,18 процентных пунктов (п.п.) до 15,50% годовых. Показатель увеличился впервые с начала 2025 г. Об этом сообщает Центральный банк России.
Во второй декаде ноября депозиты на срок от трех до шести месяцев продемонстрировали рост доходностей на 0,34 п.п. Более длинные депозиты показали падение ставок в диапазоне от 0,01 до 0,10 п.п. Ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) сохранились без изменений.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 финансовых организаций в зависимости от срока во второй декаде месяца составили: на срок до трех месяцев - 14,78% годовых (без изменений к первой декаде), от трех до шести месяцев - 15,11% годовых (+0,34 п.п.); от шести месяцев до года – 14,40% годовых (-0,01 п.п.); на срок более года - 12,42% годовых (-0,10 п.п.).
24 октября Центробанк опустил ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это четвертое снижение подряд после периода с октября 2024 г. по июнь 2025 г., когда ставка оставалась на уровне 21%. 27 октября «Ведомости» писали, что банки не спешат пересматривать ставки по вкладам и кредитам вслед за ключевой.
По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада физлица на 1 октября 2025 г. составил 425 000 руб. С начала года показатель увеличился на 10% или на 39 000 руб. Общий объем средств, подпадающих под систему страхования вкладов, вырос за девять месяцев на 7,2% и превысил 80,3 трлн руб. Вклады населения выросли на 8% до 60,8 трлн руб., ИП – на 6,1% до 2,7 трлн руб., средства на счетах эскроу – на 14,6% до 7 трлн руб.