Сбербанк скорректирует условия по вкладам при необходимости

Ведомости

Сбербанк скорректирует условия по своим вкладам, если это потребуется, чтобы предложить клиентам лучшие условия среди конкурентов. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления финансовой организации Кирилл Царев.

«Наша политика направлена на сохранение привлекательности вкладов для клиентов. Будем внимательно следить за действиями Центробанка и изменениями стоимости денег на рынке», – уточнил он.

26 ноября Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября 2025 г. впервые с начала года выросла на 0,18 п. п. до 15,50% годовых. Депозиты на срок от трех до шести месяцев показали рост доходностей на 0,34 п. п. У более длинных депозитов ставки сократились в диапазоне от 0,01 до 0,10 п. п. Ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) не изменились.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока во второй декаде ноября составили: на срок до трех месяцев – 14,78% годовых (без изменений к первой декаде), от трех до шести месяцев – 15,11% годовых (+0,34 п. п.); от шести месяцев до года – 14,40% годовых (-0,01 п. п.), на срок более года – 12,42% годовых (-0,10 п. п.).

