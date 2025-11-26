Сбербанк скорректирует условия по вкладам при необходимости

26 ноября Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября 2025 г. впервые с начала года выросла на 0,18 п. п. до 15,50% годовых. Депозиты на срок от трех до шести месяцев показали рост доходностей на 0,34 п. п. У более длинных депозитов ставки сократились в диапазоне от 0,01 до 0,10 п. п. Ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) не изменились.