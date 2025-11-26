Григоренко: самозапрет на кредиты оформили 17 млн граждан

Воспользоваться функцией самозапрета граждане могут в МФЦ или на «Госуслугах» с 1 марта 2025 г. Можно установить полное ограничение на получение заемных средств или частичное, выбрав тип организации (банк либо МФО) и способ обращения (в офисе и онлайн либо только онлайн). Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды.