Григоренко: самозапрет на кредиты оформили 17 млн граждан
Возможностью установить самозапрет на кредиты воспользовались 17 млн россиян. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.
Воспользоваться функцией самозапрета граждане могут в МФЦ или на «Госуслугах» с 1 марта 2025 г. Можно установить полное ограничение на получение заемных средств или частичное, выбрав тип организации (банк либо МФО) и способ обращения (в офисе и онлайн либо только онлайн). Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды.
После установки самозапрета в кредитной истории россиянина появится специальная отметка с датой начала его действия. Отменить ограничение можно через «Госуслуги», заверив решение усиленной электронной подписью. Самозапрет будет снят через день после внесения информации в кредитную историю.
Мера была принята для борьбы с мошенничеством. В октябре МВД России предупреждало, что телефонные мошенники используют роли сотрудников ФНС, госструктур и банков, чтобы добиться отмены самозапретов на кредиты. В рамках схем они сообщают гражданам о задолженности или ошибке в кредитной истории или обманывают различными фейковыми льготами или выплатами.