«Сбер» начал использовать ИИ-агента для оценки рыночной стоимости недвижимости
«Сбер» теперь использует своего агента, созданного на основе искусственного интеллекта (ИИ), при анализе стоимости недвижимости в рамках кредитования, сообщил в ходе DomClick Digital Forum старший вице-президент и руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров.
«Сбер разработал и внедрил AI-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кредитовании», – отметил он.
Как рассказал Джангиров, такая разработка помогает заменить функционал оценщика, например, сравнить объект с аналогами, использовать ряд формул и правил. Представитель кредитной организации объяснил, что агент делает более простым процесс верификации по сложным залоговым объектам.
20 ноября Банк России сообщил, что каждая пятая организация финансового рынка России уже применяет искусственный интеллект. Еще треть компаний планирует внедрить ИИ в свои процессы в ближайшие три года. По данным регулятора, 61% респондентов рассматривает внедрение более сложных генеративных моделей. Самым популярным мотивом для использования ИИ стало снижение операционных затрат (84%).