«Сбер» начал использовать ИИ-агента для оценки рыночной стоимости недвижимости

20 ноября Банк России сообщил, что каждая пятая организация финансового рынка России уже применяет искусственный интеллект. Еще треть компаний планирует внедрить ИИ в свои процессы в ближайшие три года. По данным регулятора, 61% респондентов рассматривает внедрение более сложных генеративных моделей. Самым популярным мотивом для использования ИИ стало снижение операционных затрат (84%).