Греф назвал равновесным курсом 98-105 рублей за доллар

17 ноября Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырос в октябре 2025 г. на 2,6% по сравнению с сентябрем этого года. За 10 месяцев показатель увеличился на 24,2% в годовом выражении.