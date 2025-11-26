Газета
Греф назвал равновесным курсом 98-105 рублей за доллар

Курс в диапазоне 98-105 руб. за доллар США сейчас является равновесным. Об этом заявил журналистам председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, это курс, который должен бы быть при нормализации рынка, устроил экспортеров и оказал помощь импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе.

17 ноября Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырос в октябре 2025 г. на 2,6% по сравнению с сентябрем этого года. За 10 месяцев показатель увеличился на 24,2% в годовом выражении.

По отношению к доллару реальный эффективный курс рубля прибавил 2,7% за месяц и 28,5% с начала года. К евро рост в октябре достиг 3,7%, с января – 17,4%.

