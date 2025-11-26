Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ планирует открыть представительство в Мумбаи

Ведомости

Банк России готовит открытие своего представительства в индийском Мумбаи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ЦБ.

В Банке России отметили, что это должно укрепить сотрудничество регуляторов двух стран, поддержать развитие финансового сотрудничества и расширить торгово-экономические отношения.

Курировать новое подразделение будет первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, в зону ответственности которого также входит работа представительства регулятора в Китае.

11 ноября сообщалось, что Россия готовится усилить сотрудничество с Индией в сферах трудовой миграции и обороны накануне визита президента Владимира Путина в эту страну, который, по данным индийских СМИ, запланирован на 5–6 декабря 2025 г. В числе подтвержденных направлении повестки – атомная энергетика и военное сотрудничество. В частности, глава «Росатома» Алексеи Лихачев обсуждал в Мумбаи проекты АЭС большой и малой мощности, а также ход строительства станции «Куданкулам».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её