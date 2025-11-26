ЦБ планирует открыть представительство в Мумбаи

11 ноября сообщалось, что Россия готовится усилить сотрудничество с Индией в сферах трудовой миграции и обороны накануне визита президента Владимира Путина в эту страну, который, по данным индийских СМИ, запланирован на 5–6 декабря 2025 г. В числе подтвержденных направлении повестки – атомная энергетика и военное сотрудничество. В частности, глава «Росатома» Алексеи Лихачев обсуждал в Мумбаи проекты АЭС большой и малой мощности, а также ход строительства станции «Куданкулам».