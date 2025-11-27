ВТБ намерен трансформировать свой розничный бизнес в 2026 году
В 2026 г. ВТБ намерен трансформировать свой розничный бизнес. Банк планирует выстроить отношения с клиентами с акцентом на персонализацию, цифровые сервисы и выгоду от партнерских проектов. Об этом заявила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова, передает сайт ВТБ.
По ее словам, вторым фокусом ВТБ в 2026 г. станут цифровые сервисы: от полного обновления онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов. Кроме того, банк намерен активнее развивать партнерские проекты.
В сообщении банка говорится, что на сегодняшний день ВТБ обслуживает более 30 млн розничных клиентов. С начала 2024 г. к банку присоединились свыше 6 млн новых пользователей. Ежемесячно онлайн-банкинг ВТБ используют более 27 млн человек, а за последний год география выездного обслуживания увеличилась вдвое, охватывая потенциальных клиентов в количестве 126 млн.
Группа ВТБ по итогам III квартала 2025 г. заработала 100 млрд руб., чистая прибыль увеличилась год к году на 2,1%. Возврат на капитал по итогам III квартала 2025 г. составил 14,5% (по сравнению с 15,8% в III квартале 2024 г.).