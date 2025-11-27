ВТБ намерен трансформировать свой розничный бизнес в 2026 году

В сообщении банка говорится, что на сегодняшний день ВТБ обслуживает более 30 млн розничных клиентов. С начала 2024 г. к банку присоединились свыше 6 млн новых пользователей. Ежемесячно онлайн-банкинг ВТБ используют более 27 млн человек, а за последний год география выездного обслуживания увеличилась вдвое, охватывая потенциальных клиентов в количестве 126 млн.