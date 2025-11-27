ВТБ рассчитывает получить прибыль от розничного бизнеса в 2026 году

При этом стоимость риска в розничном портфеле в следующем году банк ожидает на уровне 2,1% против 2% в 2025 г. Пьянов отметил, что ВТБ продолжит стратегию «кредитной аскезы» в рознице – портфель будет сокращаться, так как новые выдачи не смогут покрыть погашение. На 2026 г. заложено снижение розничного кредитного портфеля на 6%.