ВТБ рассчитывает получить прибыль от розничного бизнеса в 2026 году
По его словам, 2025 г. станет последним убыточным годом для розничного сегмента – в бизнес-плане на 2026 г. ВТБ ожидает «слабоположительный» финансовый результат. Пьянов уточнил, что прогноз строится исходя из средней ключевой ставки на уровне 15%.
При этом стоимость риска в розничном портфеле в следующем году банк ожидает на уровне 2,1% против 2% в 2025 г. Пьянов отметил, что ВТБ продолжит стратегию «кредитной аскезы» в рознице – портфель будет сокращаться, так как новые выдачи не смогут покрыть погашение. На 2026 г. заложено снижение розничного кредитного портфеля на 6%.
С 2026 г. ВТБ также вводит принцип жесткой увязки выдачи фиксированных розничных кредитов с привлечением стабильных пассивов. «Как потопаешь, так и полопаешь», – сказал Пьянов.
Несмотря на скромный вклад розницы, Пьянов подтвердил ориентир по прибыли группы ВТБ в 2026 г. – 650 млрд руб. Из них 60% обеспечит корпоративно-инвестиционный блок, 30% – сегмент малого и среднего бизнеса, еще 10% – прочие направления. Банк ожидает роста чистой процентной маржи до 3% в 2026 г. (с 1,4% по итогам 2025 г.), а также увеличения чистых комиссий на 23%.
Ранее первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова заявила, что в 2026 г. ВТБ намерен трансформировать свой розничный бизнес. Банк планирует выстроить отношения с клиентами с акцентом на персонализацию, цифровые сервисы и выгоду от партнерских проектов.