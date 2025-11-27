Объем пенсионных накоплений по итогам III квартала превысил 9 трлн рублей

19 ноября Минтруд сообщил о планируемом повышении страховых пенсий на 7,6% с 1 января. Средства на индексацию заложены в проекте бюджета Социального фонда России. Статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов уточнил, что прибавка превысит уровень инфляции. По его словам, «в результате средний размер страховых пенсии по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.».