Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Объем пенсионных накоплений по итогам III квартала превысил 9 трлн рублей

Ведомости

Общий объем пенсионных средств в России по итогам III квартала 2025 г. превысил 9 трлн руб. Рост за квартал составил 4,3%. По данным ЦБ, это произошло за счет инвестиционного дохода и притока средств в добровольные программы.

Портфель пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов увеличился до 3,6 трлн руб. Объем средств, размещенных в Социальном фонде России, превысил 2,8 трлн руб. Пенсионные резервы НПФ показали максимальные темпы роста и достигли 2,7 трлн руб.

В регуляторе отметили активность участников программы долгосрочных сбережений. «В программу долгосрочных сбережении с начала года поступило свыше 160 млрд руб. сберегательных взносов и было переведено более 100 млрд руб. пенсионных накоплений», – сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, НПФ нарастили вложения в долговые инструменты. Фонды покупали ОФЗ с постоянным купонным доходом и сокращали портфель облигаций с переменным купоном. Это позволило зафиксировать высокие ставки и повысить доходность на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

19 ноября Минтруд сообщил о планируемом повышении страховых пенсий на 7,6% с 1 января. Средства на индексацию заложены в проекте бюджета Социального фонда России. Статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов уточнил, что прибавка превысит уровень инфляции. По его словам, «в результате средний размер страховых пенсии по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте