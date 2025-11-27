Объем пенсионных накоплений по итогам III квартала превысил 9 трлн рублей
Общий объем пенсионных средств в России по итогам III квартала 2025 г. превысил 9 трлн руб. Рост за квартал составил 4,3%. По данным ЦБ, это произошло за счет инвестиционного дохода и притока средств в добровольные программы.
Портфель пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов увеличился до 3,6 трлн руб. Объем средств, размещенных в Социальном фонде России, превысил 2,8 трлн руб. Пенсионные резервы НПФ показали максимальные темпы роста и достигли 2,7 трлн руб.
В регуляторе отметили активность участников программы долгосрочных сбережений. «В программу долгосрочных сбережении с начала года поступило свыше 160 млрд руб. сберегательных взносов и было переведено более 100 млрд руб. пенсионных накоплений», – сообщили в ЦБ.
По данным регулятора, НПФ нарастили вложения в долговые инструменты. Фонды покупали ОФЗ с постоянным купонным доходом и сокращали портфель облигаций с переменным купоном. Это позволило зафиксировать высокие ставки и повысить доходность на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
19 ноября Минтруд сообщил о планируемом повышении страховых пенсий на 7,6% с 1 января. Средства на индексацию заложены в проекте бюджета Социального фонда России. Статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов уточнил, что прибавка превысит уровень инфляции. По его словам, «в результате средний размер страховых пенсии по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.».