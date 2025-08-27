Пенсии в России вырастут дважды в 2026 году
В 2026 г. страховые пенсии в России проиндексируют дважды: в феврале и в апреле. Также будут повышены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом сообщил член комитета Госдумы по предпринимательству Алексей Говырин, пишет ТАСС.
Индексация для неработающих пенсионеров пройдет в два этапа: 1 февраля – на размер инфляции прошлого года, а 1 апреля – по данным Социального фонда. Для работающих пенсионеров индексация возобновлена с 1 января 2025 г. с учетом всех пропущенных ранее повышений.
Ориентировочный размер индексации составит 9%. Эта величина основана на прогнозе инфляции, показателях Соцфонда и заявлениях Минтруда. Социальные пенсии будут пересмотрены 1 апреля, а ежемесячные денежные выплаты – 1 февраля.
Приведенные суммы являются предварительными. Окончательные значения утвердит правительство, после чего все выплаты будут пересчитаны с учетом установленного коэффициента.
11 августа сообщалось, что с 1 сентября в России повысят выплаты трем категориям пенсионеров – тем, кто завершил трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и гражданам, достигшим 80 лет. Так, пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Если за ними оформлен уход, к выплате добавится 1314 руб. ежемесячно. В случае получения государственной пенсии размер надбавки составит 1377 руб. Инвалидам первой группы с сентября также назначат двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма увеличится на 2969 руб. 23 коп. на каждого нетрудоспособного члена семьи.