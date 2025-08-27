Пенсии в России вырастут дважды в 2026 году

11 августа сообщалось, что с 1 сентября в России повысят выплаты трем категориям пенсионеров – тем, кто завершил трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и гражданам, достигшим 80 лет. Так, пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Если за ними оформлен уход, к выплате добавится 1314 руб. ежемесячно. В случае получения государственной пенсии размер надбавки составит 1377 руб. Инвалидам первой группы с сентября также назначат двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма увеличится на 2969 руб. 23 коп. на каждого нетрудоспособного члена семьи.