С 1 сентября в России увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров

Если гражданину исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он будет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавится 1314 руб. ежемесячно. В случае получения государственной пенсии размер надбавки составит 1377 руб.