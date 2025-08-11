С 1 сентября в России увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров
В сентябре будет повышен размер пенсии у пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов первой группы и граждан, которые достигли 80 лет. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).
Если гражданину исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он будет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавится 1314 руб. ежемесячно. В случае получения государственной пенсии размер надбавки составит 1377 руб.
Говырин добавил, что в сентябре гражданам, которым присвоена инвалидность первой группы, тоже начнут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма вырастет на 2969 руб. 23 коп. на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Перерасчет также будет произведен в пользу тех, кто прекратил трудовую деятельность в августе. После прекращения работы пенсионеру начислят полную сумму с учетом ранее пропущенных индексаций. Перерасчет будет выполняться автоматически на основании поступивших данных, пояснил депутат.
С 1 августа страховые пенсии работающим пенсионерам автоматически проиндексировали на баллы, начисленные за 2024 г. Всего можно добрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (один балл стоит 145,69 руб.), так максимально пенсии вырастут на 437,1 руб.
Индексация пенсий для работающей категории граждан была возобновлена с начала 2025 г. По информации Социального фонда России на 1 апреля, количество пенсионеров в стране составляет почти 41 млн, из которых 8 млн – работающие.