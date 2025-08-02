Пенсия неработавшего пенсионера составит 15 000 рублей в 2025 году

Если пенсионер закончил работать в июле, то с августа он будет получать пенсию с учетом индексаций, которые не начислялись за время его трудовой деятельности. Для россиян, достигших 80-летнего возраста в июле, или тех, кто получил I группу инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена и достигнет 17 815 руб.