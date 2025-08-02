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Пенсия неработавшего пенсионера составит 15 000 рублей в 2025 году

Ведомости

Пенсия человека, который по каким-либо причинам не работал, составит 15 250 руб. в 2025 г. благодаря федеральной социальной доплате. Об этом сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Говырин указал, что государство поддерживает всех без исключения пожилых российских граждан. Если человек не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 руб. и региональную или федеральную доплату до прожиточного минимума.

С 1 августа страховые пенсии работающим пенсионерам были автоматически проиндексированы на баллы, начисленные за 2024 г. Всего можно добрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (один балл стоит 145,69 руб.), таким образом максимально пенсии увеличатся на 437,1 руб.

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Если пенсионер закончил работать в июле, то с августа он будет получать пенсию с учетом индексаций, которые не начислялись за время его трудовой деятельности. Для россиян, достигших 80-летнего возраста в июле, или тех, кто получил I группу инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена и достигнет 17 815 руб.

Индексация пенсий для работающей категории граждан была возобновлена с начала 2025 г. По данным Социального фонда России на 1 апреля, число пенсионеров в стране составляет почти 41 млн, из них 8 млн – работающие.

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