Мишустин: страховые пенсии россиян будут увеличиваться дважды в год

Мишустин отметил, что решение президента России Владимира Путина возобновить индексацию страховых пенсионных выплат для работающих граждан было очень важным. «С 2026 г. и их страховые пенсии, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда», – сказал он.