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Мишустин: страховые пенсии россиян будут увеличиваться дважды в год

Ведомости

С 2026 г. страховые пенсии россиян будут индексироваться по два раза в год, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что решение президента России Владимира Путина возобновить индексацию страховых пенсионных выплат для работающих граждан было очень важным. «С 2026 г. и их страховые пенсии, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда», – сказал он.

Председатель правительства подчеркнул, что в России планируется продолжить расширение действия механизмов, которые упрощают процесс получения различных пособий и выплат. Он рассказал, что многим гражданам уже не приходится для получения материальной помощи обращаться в ведомства, достаточно только подать «одно заявление».

В конце июня стало известно, что правительство направит более 3,3 млрд руб. на пенсионные выплаты в III квартале 2025 г. жителям новых регионов. Эта статья расходов уже указана в федеральном бюджете. За первые полгода 2025 г., отметили в кабмине, на выплату пенсий в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях было направлено более 12 млрд руб.

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