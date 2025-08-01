Что изменится для россиян с августа

Что изменится для россиян с августаИндексация пенсий, отказ от мобильных рассылок и срок за осквернение памятников
В России с августа автоматически проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. За оборот табачной продукции без маркировки и осквернение воинских памятников будет грозить лишение свободы, а подросткам не откроют банковский счет без согласия законных представителей. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в августе.
Работающим пенсионерам поднимут пенсии
Страховые пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут автоматически проиндексированы на баллы, начисленные за 2024 г. Всего можно добрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (один балл стоит 145,69 руб.), следовательно максимально пенсии вырастут на 437,1 руб.
Если пенсионер закончил работать в июле, то с августа он начнет получать пенсию с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период его трудовой деятельности. Для граждан, достигших 80-летнего возраста в июле, или тех, кто получил I группу инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена и составит 17 815 руб.
Индексация пенсий для этой категории граждан была возобновлена с начала этого года. По данным Соцфонда РФ на 1 апреля, в России почти 41 млн пенсионеров, из них 8 млн – работающие.
Участникам спецоперации продлят срок действия результатов ЕГЭ
С 3 августа четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета будет приостанавливаться на период участия гражданина в спецоперации на Украине.
Это же касается и времени, когда гражданин выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, был мобилизован и др. Авторы инициативы указывали, что призванные на военную службу россияне зачастую оказываются в менее благоприятных условиях при поступлении в вузы по сравнению с теми, кто не служил. Нововведение, по их мнению, позволит бывшим бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни и стать высококвалифицированными специалистами.
За осквернение воинских памятников будет грозить срок
С 3 августа уголовная ответственность вводится не только за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, но и за их осквернение. Соответствующие изменения были внесены в ст. 243.4 УК РФ. Сами последствия, предусмотренные этой статьей, остались прежними. За осквернение, уничтожение или повреждение таких объектов (как на территории РФ, так и за ее пределами) могут наказать штрафом до 3 млн руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. За эти же деяния, совершенные группой лиц, грозит штраф до 5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
За оборот табака без маркировки вводится уголовная ответственность
Уголовное наказание с 3 августа грозит за оборот (производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта) в крупном размере не только алкогольной немаркированной продукции, но также табачной или никотиносодержащей. За такие деяния, в соответствии с ч. 5 ст. 171.1. УК РФ, накажут штрафом до 500 000 руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Под «крупным размером» подразумевается стоимость табачной или никотиносодержащей продукции свыше 100 000 руб. Кроме того, уголовная ответственность вводится за изготовление или использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки алкогольной, табачной или никотиносодержащей продукции. За это предполагается штраф до 500 000 руб., принудительные работы до трех лет или лишение свободы до восьми лет.
Подросткам понадобится согласие родителей для открытия счета
С 1 августа россияне в возрасте от 14 до 18 лет смогут открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Нововведение не распространяется на молодых людей, которые уже приобрели дееспособность в полном объеме в результате вступления в брак или эмансипации. Авторы инициативы объясняли ее необходимость тем, что мошенники, предлагая подросткам легкий заработок, выкупают банковскую карту и используют ее для переводов и обналичивания средств обманутых граждан.
От рассылок мобильных операторов можно отказаться
Оператор подвижной радиотелефонной связи с 1 августа будет обязан прекратить рассылку абоненту, если тот направил ему отказ от ее получения в порядке, предусмотренном правительством. Эта инициатива была включена в принятый весной закон (содержит около 30 мер), направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству.
Срок действия электронной визы будет удвоен
С 23 августа время действия единой электронной визы для въезда в Россию увеличится с 60 до 120 суток со дня ее оформления и разрешенного срока пребывания по ней с 16 до 30 суток. Однократный характер визы при этом сохраняется. Как отмечали в МИД РФ, нововведение позволит нарастить туристический поток в страну при соблюдении должного уровня миграционного контроля. По информации ведомства, за два года с запуска проекта единой электронной визы было выдано свыше 1,2 млн виз. Чаще всего их оформляли граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.
Стартует эксперимент по маркировке мясных изделий
С 1 августа начнется эксперимент по маркировке мясных изделий на территории РФ специальными идентификационными знаками. Он будет проходить на добровольной основе, продлится до 28 февраля 2026 г. и будет включать также мясные субпродукты и изделия из мясного жира, упакованные в потребительскую упаковку.
Кроме того, с 1 октября 2025 г. по 31 августа 2026 г. пройдет эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.
Список финопераций, подлежащих обязательному контролю, скорректируют
С 20 августа в перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, за которыми осуществляется обязательный контроль согласно «антиотмывочному» законодательству, дополнительно включены три новые операции, если их сумма составляет от 1 млн руб. Речь идет о:
движении денег по счету юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий;
покупке гражданином у банка или продаже им банку инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов;
покупке юрлицом или ИП у банка или продаже им банку драгметаллов в слитках, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов.
При этом из перечня исключены операции (на сумму от 1 млн руб.) по получению физлицом наличных по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесение физлицом наличных на уставный капитал организации.