Что изменится для россиян с августа

С 3 августа уголовная ответственность вводится не только за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, но и за их осквернение. Соответствующие изменения были внесены в ст. 243.4 УК РФ. Сами последствия, предусмотренные этой статьей, остались прежними. За осквернение, уничтожение или повреждение таких объектов (как на территории РФ, так и за ее пределами) могут наказать штрафом до 3 млн руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. За эти же деяния, совершенные группой лиц, грозит штраф до 5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.