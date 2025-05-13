Для открытия счетов подросткам понадобится согласие родителей

Для открытия счетов подросткам понадобится согласие родителейТакой законопроект был принят Госдумой в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в ст. 846 части второй Гражданского кодекса. Речь идет об установлении запрета открытия на имя несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет банковских счетов без согласия их законных представителей. Ускорить принятие документа 1 апреля поручил президент Владимир Путин вместе с другой инициативой депутатов – о праве законных представителей получать выписки из банков по финансовым операциям подростков.
«С 14 лет человек уже может подрабатывать на каникулах, учиться в колледже и получать стипендию, и они вправе вносить вклады в банковские организации и распоряжаться ими без согласия родителей», – объяснил необходимость принятия поправок соавтор законопроекта Сергей Неверов («Единая Россия»).
Этим, к сожалению, пользуются мошенники, добавил депутат: «Предлагают подросткам легкий заработок: выкупают банковскую карту и используют ее для переводов и обналичивания средств обманутых граждан». Он рассказал о случае из судебной практики, когда на несовершеннолетнего был оформлен кредит. «Суд признал это незаконным, но мы должны понимать, сколько нервов и сил потратили родители», – сказал он.
При этом в ходе обсуждения инициативы представители профильных комитетов подчеркнули необходимость проработки законопроекта ко второму чтению вместе с возможными изменениями Трудового кодекса и закона об образовании. В частности, председатель комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина (КПРФ) указала, что когда подросток поступает в колледж, вуз или начинает работать, то работодатель или учебное учреждение для обеспечения положенных выплат направляет в банк заявление об открытии счета, а не сам будущий участник договора.