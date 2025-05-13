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Для открытия счетов подросткам понадобится согласие родителей

Такой законопроект был принят Госдумой в первом чтении
Лилия Бирюкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в ст. 846 части второй Гражданского кодекса. Речь идет об установлении запрета открытия на имя несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет банковских счетов без согласия их законных представителей. Ускорить принятие документа 1 апреля поручил президент Владимир Путин вместе с другой инициативой депутатов – о праве законных представителей получать выписки из банков по финансовым операциям подростков.

«С 14 лет человек уже может подрабатывать на каникулах, учиться в колледже и получать стипендию, и они вправе вносить вклады в банковские организации и распоряжаться ими без согласия родителей», – объяснил необходимость принятия поправок соавтор законопроекта Сергей Неверов («Единая Россия»).

Этим, к сожалению, пользуются мошенники, добавил депутат: «Предлагают подросткам легкий заработок: выкупают банковскую карту и используют ее для переводов и обналичивания средств обманутых граждан». Он рассказал о случае из судебной практики, когда на несовершеннолетнего был оформлен кредит. «Суд признал это незаконным, но мы должны понимать, сколько нервов и сил потратили родители», – сказал он.

При этом в ходе обсуждения инициативы представители профильных комитетов подчеркнули необходимость проработки законопроекта ко второму чтению вместе с возможными изменениями Трудового кодекса и закона об образовании. В частности, председатель комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина (КПРФ) указала, что когда подросток поступает в колледж, вуз или начинает работать, то работодатель или учебное учреждение для обеспечения положенных выплат направляет в банк заявление об открытии счета, а не сам будущий участник договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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