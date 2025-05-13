Для открытия счетов подросткам понадобится согласие родителей

При этом в ходе обсуждения инициативы представители профильных комитетов подчеркнули необходимость проработки законопроекта ко второму чтению вместе с возможными изменениями Трудового кодекса и закона об образовании. В частности, председатель комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина (КПРФ) указала, что когда подросток поступает в колледж, вуз или начинает работать, то работодатель или учебное учреждение для обеспечения положенных выплат направляет в банк заявление об открытии счета, а не сам будущий участник договора.