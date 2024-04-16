Совет по кодификации не одобрил запрет на открытие подростками счетов в банках

Неверов и Костенко предложили дополнить ст. 846 Гражданского кодекса (ГК) о заключении договора банковского счета п. 4, в соответствии с которым «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей» за исключением случаев, когда несовершеннолетний был объявлен судом или органами опеки дееспособным (эмансипация). Из пояснительной записки следует, что сейчас отсутствует определенность в отношении необходимости получения согласия родителей для заключения несовершеннолетним от 14 до 18 лет договора банковского счета, что не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, а также защите прав несовершеннолетних. Проект был поддержан Минфином, МВД и Минпросвещения, сообщила «Ведомостям» Костенко.