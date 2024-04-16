Совет по кодификации не одобрил запрет на открытие подростками счетов в банках

Совет по кодификации не одобрил запрет на открытие подростками счетов в банкахПроект создаст дополнительную правовую неопределенность, заключили эксперты
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал поправку в Гражданский кодекс о запрете подросткам открывать счета в банках без согласия родителей. Проект дополнительно создает правовую неопределенность, заключили эксперты
Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства заключил, что инициированные вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым и зампредом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко (оба – «Единая Россия») поправки о запрете банкам открывать счета лицам до 18 лет без согласия родителей не могут быть поддержаны. «Ведомости» ознакомились с экспертным заключением совета на законопроект, внесенным в Госдуму 20 марта.
Неверов и Костенко предложили дополнить ст. 846 Гражданского кодекса (ГК) о заключении договора банковского счета п. 4, в соответствии с которым «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей» за исключением случаев, когда несовершеннолетний был объявлен судом или органами опеки дееспособным (эмансипация). Из пояснительной записки следует, что сейчас отсутствует определенность в отношении необходимости получения согласия родителей для заключения несовершеннолетним от 14 до 18 лет договора банковского счета, что не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, а также защите прав несовершеннолетних. Проект был поддержан Минфином, МВД и Минпросвещения, сообщила «Ведомостям» Костенко.
Совет по кодификации заключил, что инициированная единороссами поправка «не разрешает, а дополнительно создает неопределенность в вопросе о том, требуется ли получение согласия законных представителей для заключения несовершеннолетним договора банковского счета в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 26 ГК РФ». Как отмечается в заключении, хотя в ГК и нет прямого указания на необходимость получения согласия законного представителя для открытия счета подростками 14–18 лет, ответ на этот вопрос следует из системного толкования ст. 26 ГК, регулирующей вопросы их дееспособности и права распоряжаться своим заработком и совершать мелкие бытовые сделки.
«Действующее законодательство РФ уже исходит из того, что по общему правилу для заключения договора банковского счета необходимо получить согласие родителей. Упоминаемая в пояснительной записке к проекту неопределенность в этом вопросе не обусловлена несовершенством положений ГК РФ, а является следствием недостаточной доктринальной проработки вопроса о факторах, которые обусловливают требование получения согласия родителей на сделки, совершаемые несовершеннолетними», – говорится в заключении совета по кодификации. Отмечается, что проектируемая норма «нарушает систематику ГК РФ и не относится к предмету правового регулирования ст. 846 ГК РФ, находящейся в положениях об отдельных договорах, а затрагивает сферу применения ст. 26 ГК РФ».
Совет считает, что проблема, заявленная в пояснительной записке (противоправные случаи с использованием злоумышленниками банковских карт подростков, а также незаконное оформление кредитов), «не требует внесения предлагаемых изменений в ст. 846 ГК РФ». «Кроме того, заявленная в пояснительной записке к проекту цель «защиты несовершеннолетних от кредитования» могла бы быть достигнута не путем установления прямого запрета на заключение несовершеннолетним любых договоров банковского счета без согласия родителей, а путем осуществления контроля за соблюдением банками действующей редакции статьи 26 ГК РФ», – заключили эксперты совета.
Что такое Совет по кодификации?
Совет возглавляет председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Консультативный орган при президенте действует с 1999 г. и обеспечивает взаимодействие между федеральными и региональными органами госвласти, общественными организациями и научными учреждениями при рассмотрении вопросов, связанных с изменением гражданского законодательства. Собеседник, близкий к совету, говорит, что если совет не поддерживает законопроект, то обычно он отправляется на доработку.
С идеей законопроекта все согласны, вопрос состоит в том, как ее в правильной форме реализовать, убеждена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Думаю, что этой важной идее найдут правильную форму, так как серьезных возражений на нее нет», – сказала она «Ведомостям».
В банке Дом.РФ констатируют, что фактически действуют в рамках еще не принятых Думой поправок. «В нашем банке на данный момент для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 открытие счета доступно только в офисе и при предъявлении согласия законного представителя», – сказал «Ведомостям» руководитель продуктов и сервисов банка Никита Казанцев.
В «Почта банке» инициативу депутатов поддерживают, говорит заместитель президента – председателя правления банка Алексей Охорзин. По его словам, счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет открываются там с согласия их законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов. «При этом взрослые контролируют все транзакции по счету до момента списания средств. Родители могут запрашивать выписки и справки со счетов подростков», – добавил он.
Цель новеллы может стать камнем преткновения в совершении сделок несовершеннолетними или иных финансовых операций с их участием, когда наличие банковского счета является обязательным и не требует согласия родителей или опекунов, так как является волеизъявлением несовершеннолетнего, – например, если данное лицо трудоустроилось на временную работу и рассчитывает на перечисление заработанных средств, заметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
В законодательной деятельности помимо проблемы недостатка регулирования и присущих ей правовых пробелов существует также проблема избыточного регулирования, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. «Помимо решения надуманной проблемы законопроект, как верно отмечено в правовом заключении, влечет создание дополнительных правовых проблем, например в части определения последствий заключения несовершеннолетним соответствующего договора без согласия своих законных представителей», – сказал он «Ведомостям».