Совет при президенте указал на право ребенка на выражение собственного мнения

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что мнение ребенка особенно важно в бракоразводных процессах и процессах по определению условий общения несовершеннолетнего с одним из родителей. У каждого ребенка есть предрасположенность и желание общаться с одним из родителей больше, отметил он. «У нас в практике бывают случаи, когда дети уже в 7–8 лет имеют свое мнение и мысли о том, с кем они хотят больше общаться и в каких взаимоотношениях они хотят находиться с тем или иным родителем. Но суды учитывают мнение детей с 10 лет, и лучшей инициативой было бы, наоборот, снижение этого возрастного порога», – подчеркнул эксперт.