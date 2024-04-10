Госдума приступила к борьбе с фиктивными браками

Госдума приступила к борьбе с фиктивными бракамиЧтобы получить РВП в упрощенном порядке, иностранцу придется прожить в браке с россиянином 2 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке иностранцу нужно состоять в браке с россиянином не менее двух лет. Депутаты считают, что такой законопроект направлен на борьбу с фиктивными браками ради получения миграционного статуса в России.
Поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию и в закон о правовом положении иностранных граждан внесли в Госдуму 1 ноября 2023 г. Их соавторами стали сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова и депутат Госдумы Виктор Водолацкий (все – «Единая Россия»).
Законопроектом предлагается без учета утвержденной правительством квоты выдавать РВП иностранцу, который состоит в браке с гражданином РФ не менее двух лет или имеет ребенка, который появился в таком браке. Ранее норма позволяла получить РВП, если иностранец просто состоял в браке с обладателем российского паспорта. Также в законопроекте прописали, что вид на жительство (без получения РВП) выдается иностранцу, у которого есть ребенок-россиянин, а другой родитель имеет гражданство России (при условии, что суд подтвердил факт совместного проживания в России этого иностранца с ребенком и вторым родителем не менее двух лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство).
РВП не выдается, а ранее выданное аннулируется, если иностранец заключил фиктивный брак (который был признан судом недействительным) или если вступило в силу решение суда о том, что этот иностранный гражданин лишен родительских прав в отношении ребенка, который родился в таком браке. Ранее в этой норме говорилось, что РВП не выдается или аннулируется, если для его получения был заключен фиктивный брак. Это определял суд.
Законопроект «направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства» для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в России, говорится в пояснительной записке. Там же отмечается, что получение РВП без учета квоты при условии, что иностранец состоит в браке с гражданином РФ, является «одним из самых простых и востребованных оснований» для получения миграционного статуса.
В 2022 г. на основании этой нормы было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решений о выдаче РВП (например, следом идут граждане Азербайджана – им было выдано 6682 РВП). Схожая ситуация и по получению вида на жительства, если у иностранца есть ребенок-россиянин.
Далее в пояснительной записке говорится, что анализ подаваемых в органы МВД заявлений о выдаче РВП показывают, что такие браки заключаются при помощи посредников незадолго до обращения в МВД, «имеется большая разница в возрасте супругов, отсутствуют дети, рожденные в совместном браке». А в случае получения вида на жительство из-за ребенка зачастую заявитель не является биологическим отцом ребенка, а с матерью ребенка отношения не поддерживает.
Водолацкий, представляя законопроект на заседании, заявил, что трагедия в «Крокусе» «оголила давнюю проблему – нелегальная миграция и фиктивная регистрация приезжих». Он напомнил, что недавно были задержаны четыре сотрудницы центра помощи мигрантам за организацию фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ. По его словам, получение РВП «экономически более выгодно по сравнению с оформлением рабочей визы или патента». «В Москве получение патента на три года стоит около 270 000 руб. Проще дать 30 000 руб. женщине с пониженной социальной ответственностью и оформить фиктивный брак», – заявил депутат.
Депутат Андрей Альшевских («Единая Россия») поинтересовался у коллег, не стоит ли усилить уголовную ответственность за фиктивный брак. На что Водолацкий ответил, что это «хорошее предложение». А депутат Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») спросил про то, не следует ли проводить регулярные проверки «на предмет фиктивности заключения вот этих отношений»: «Потому что, ну два года, то есть потом еще два года, потом еще два года». Водолацкий ответил, что МВД сейчас работает над этой проблемой.
«Особое мнение» высказал депутат Константин Затулин («Единая Россия»). «Да, давайте просто запретим браки с иностранцами. Или другой вариант – для того, чтобы выяснить фиктивный брак или нет, будем приставлять к каждому случаю брака с иностранцем инспектора из главного управления [МВД], чтобы он еженощно проверял, фиктивный это брак или нет», – с сарказмом высказался Затулин. Он напомнил, что по данным на 2023 г. в России четыре брака были признаны фиктивными.
Затулин не понял смысла закона – ведь если у человека будет аннулировано РВП, он сможет остаться в России по патенту, предположил он. «Кстати, я хотел бы узнать, – сказал Затулин, – а кто-нибудь из террористов "Крокуса" благодаря фиктивному браку здесь оказался?» Затулин задал коллегам риторический вопрос: неужели они думают, что без РВП легко найти «нормальную работу, содержать семью».
На это ему ответила депутат Нина Останина (КПРФ), которая возглавляет комитет по защите семьи (был соисполнителем по законопроекту), отметив, что депутатов мало волнует, какое впечатление произведет законопроект. По ее словам, статистики фиктивных браков МВД не ведет, поэтому она не знает, откуда у Затулина цифры про четыре брака. Затулин в ответ сказал Останиной почитать внимательно пояснительную записку, где эти цифры указаны.
«Ведомости» их в пояснительной записке также не обнаружили.
Законопроект поддержали 386 депутатов, воздержалось двое, депутат Затулин проголосовал против.