Госдума приступила к борьбе с фиктивными браками

Законопроектом предлагается без учета утвержденной правительством квоты выдавать РВП иностранцу, который состоит в браке с гражданином РФ не менее двух лет или имеет ребенка, который появился в таком браке. Ранее норма позволяла получить РВП, если иностранец просто состоял в браке с обладателем российского паспорта. Также в законопроекте прописали, что вид на жительство (без получения РВП) выдается иностранцу, у которого есть ребенок-россиянин, а другой родитель имеет гражданство России (при условии, что суд подтвердил факт совместного проживания в России этого иностранца с ребенком и вторым родителем не менее двух лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство).