Из России выдворят 836 нелегалов после рейда в Москве
За пределы России выдворят 836 нелегальных мигрантов, выявленных в ходе рейда МВД в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские обследовали более 10 000 объектов жилья, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания и строительства. Зафиксировано более 6000 нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в ходе рейда силовики обнаружили 22 мигрантов, находящихся в розыске.
«Органами дознания и предварительного следствия ГУ МВД России по г. Москве за организацию незаконной миграции возбуждено 192 уголовных дела. Из них 14 – по статье 322.1 УК РФ, 110 – за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учёт, 68 уголовных дел связаны с подделкой документов», – говорится в сообщении.
Правоохранители составили более 4500 протоколов о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ), свыше 500 – о нарушении правил пребывания в РФ иностранцев и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ) и более 350 – о незаконном осуществлении иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ).
Кроме того, к ответственности за незаконное трудоустройство в РФ иностранцев или лиц без гражданства (18.15 КоАП РФ) привлекли 502 работодателей.
Меры против мигрантов начали обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Задержанные в рамках дела о теракте являются гражданами Таджикистана. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов «нет и не может быть национальности». Их ждет «одна незавидная участь – возмездие и забвение», а «будущего у них нет», подчеркнул президент. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, заказчики теракта рассчитывают на взрыв межнациональной розни.
С 25 по 29 марта районные суды Москвы вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России, подсчитали ранее «Ведомости». Для анализа использовались материалы дел, опубликованные на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
В конце марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия») Дмитрий Гусев обратился в Совет безопасности и МВД с предложением проверить законность получения российского гражданства, выданного мигрантам за последние пять лет. Эти меры, по мнению Гусева, позволят сократить негативные последствия от большого числа иностранных граждан, не намеренных интегрироваться в российское общество, учитывая при этом объективную потребность российских предприятий в дополнительных трудовых ресурсах.
1 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в правительство внесен законопроект, расширяющий полномочия ведомства в отношении иностранцев. Срок пребывания въехавших в страну граждан предлагается сократить до 90 дней в течение года.