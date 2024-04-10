Из России выдворят 836 нелегалов после рейда в Москве

Меры против мигрантов начали обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Задержанные в рамках дела о теракте являются гражданами Таджикистана. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов «нет и не может быть национальности». Их ждет «одна незавидная участь – возмездие и забвение», а «будущего у них нет», подчеркнул президент. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, заказчики теракта рассчитывают на взрыв межнациональной розни.