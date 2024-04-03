Мишустин заявил о понимании желания возмездия после теракта в «Крокусе»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Государственной думе, заявил, что разделяет желание возмездия террористам после теракта в концертном зале «Крокус сити холл».
Мишустин отметил, что с пониманием относится к многочисленным предложениям по вопросам миграции в контексте преступления, которое было совершено в подмосковном «Крокусе». Он добавил, что подготовка инициатив в миграционной сфере и их утверждение должно проходить с учетом позиций правоохранительных органов, поскольку именно в их компетенцию входит безопасность граждан и государства.
«Это те службы, которые реализовывают принятые решения и отвечают за их результат, поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной», – подчеркнул Мишустин.
Он обратил внимание, что у террористов «нет ни национальности, ни вероисповедания», и уточнил, что в России мирно проживают представители многих народностей.
1 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство внесло в правительство законопроект, который призван расширить полномочия ведомства в отношении иностранцев.
Срок пребывания въехавших в страну граждан предлагается сократить до 90 дней в течение года. Сейчас он составляет три месяца в течение полугода. Документ также предусматривает введение биометрической идентификации личности при въезде в Россию и единого документа пребывания для мигрантов. Для иностранцев создадут цифровой профиль, который контролирует режим пребывания в стране отдельных категорий граждан.
Меры против мигрантов начали обсуждать в России после теракта в «Крокусе» 22 марта. Задержанные предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана. Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов «нет и не может быть национальности». Их ждет «одна незавидная участь – возмездие и забвение», а «будущего у них нет», подчеркнул президент. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, заказчики теракта рассчитывают на взрыв межнациональной розни.